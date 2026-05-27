Eğitim artıyor, iş umudu azalıyor: İşte çarpıcı rapor

Araştırmaya göre İstanbul’daki yüksek yaşam maliyetleri, gençlerin kariyer ve yaşam tercihlerini doğrudan şekillendiriyor. 18-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 58,2’si ailesiyle yaşamayı sürdürüyor. Ulaşım süreleri de dikkat çeken sorunlar arasında yer alıyor. Her altı çalışandan biri gününün iki saatten fazlasını yolda geçiriyor. Rapor, özellikle kadınların işgücünden uzaklaşmasında bakım sorumluluğunun belirleyici olduğunu ortaya koydu.