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Kaynak: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Samet Enes Yıldız, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için evden çıkacağı esnada kimlik kartının yanında olmadığını fark etti.

Ailesiyle birlikte ev içinde bir süre kimlik arayan Yıldız, belgenin bulunamaması üzerine babasıyla birlikte hızlıca İlçe Nüfus Müdürlüğüne yöneldi. Sınav günü açık olan nüfus müdürlüğünde yürütülen işlemler sayesinde, gence kısa sürede geçici kimlik belgesi düzenlendi.

Olası acil durumlar için İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde tedbir amaçlı bekleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri, geçici kimliğini alan öğrenciyi hemen motosiklete bindirdi. Zamanla yarışan ekipler, Yıldız'ı saat 09.55'te sınav salonuna girişlerin kapanmasına dakikalar kala sınava gireceği Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'ne yetiştirdi.

Milyonlarca aday gibi büyük bir sınav heyecanı yaşadıklarını belirten baba Mücahit Yıldız, sabah saatlerinde yaşanan stresli anları şu sözlerle aktardı:

"Evden çıkmak üzereyken oğluna kimliğinin nerede olduğunu sorduğunu anlatan Yıldız, "Pantolonun cebinde, ceketin cebinde derken yarım saat kadar evde kimlik aradık ama bulamadık. Sonra nüfus müdürlüklerinin açık olduğu aklımıza geldi. Taksiyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne geldik. Nüfus müdürlüğü önünde polisler bekliyordu, sağ olsunlar oğlumu sınava yetiştirdiler. Gerek nüfus müdürlüğü personeline gerek polislerimize teşekkür ediyorum."