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Kaynak: ANKA

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mutlak butlan yönetiminin görevlendirdiği isimlerin polis ve bekçi eşliğinde il başkanlığı binasına girdiğini duyurdu.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPI AÇILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Emir, söz konusu kişilerin çilingir yardımıyla il başkanlığı binasının kapısını açtırarak içeri girdiğini belirtti. Emir, olay sırasında sivil polisler ve bekçilerin de binada bulunduğunu ifade etti.

"SİYASİ MEŞRUİYET BU ŞEKİLDE SAĞLANAMAZ"

Yaşananlara tepki gösteren Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuken butlan, siyaseten yok hükmünde olanlarca atanan isimler, yanlarına sivil polis ve bekçileri alarak, çilingir marifetiyle CHP Ankara İl Başkanlığımızın kapısını açtırıp içeri girmiştir. Siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek veya kapıları zorlayarak elde edemezsiniz. Bu tavır, en hafif tabirle siyasi bir acizliktir."