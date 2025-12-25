Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip iki kez boşanan Akçıl, özel hayatındaki gelişmelerle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da magazin dünyasında sıkça yer alıyor. Önceki akşam katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan şarkıcı, basın mensuplarıyla sohbet ederken yeni bir polemiğin kapısını araladı.

Kendi bakış açısıyla ideal kadın tanımını yapan Sinan Akçıl, magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Akçıl, “İdeal kadın; konserden döndüğümde bana zencefilli çay hazırlayan, ‘Rızkımızı kazandın, Allah razı olsun’ diyerek beni karşılayan ve söylenmeyen kadındır” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından ünlü şarkıcı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.