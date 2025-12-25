Ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonunda Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında, uyuşturucu ve fuhuş nedeniyle savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Saymaz yazısında Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü'nün Ezgi Fındık'ın da olduğu ünlü kadınları yurt dışına götürerek Arap şeylerine pazarladığını iddia etti.

ŞENSÖZLÜ ÜNLÜ KADINLARI ARAP ŞEYLERİNE PAZARLIYOR İDDİASI

Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün kaleme aldığı yazısında Fındık’ın adının önceki gün tutuklanan, ‘Cihanna’ lakaplı Cihan Şensözlü’nün ifadesinde geçtiğini belirtti. Ayrıca Saymaz Şensözlü'nün Fındık’ı ve ünlü kadınları Türkiye’den Dubai’ye götürerek, Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlandığını yazısında belirtti.

"Şensözlü, ifadesinde 'Sosyal medya fenomeni E.F. ile Dubai’de bulunmadım. Kesinlikle birlikte gitmişliğim yoktur' diyor. Şensözlü, yurt dışına kadın ünlülerle gitmediğini ileri sürüyor. Kadınların erkeklerle birlikte olmasına aracılık etmekle suçlanan Şensözlü, bu iddiaya şöyle yanıt veriyor: 'Ünlü camiasında kimsenin para, hediye, değerli eşya ve mücevher alarak, erkekle tanışmasına aracılık etmedim. Sosyal medyadan gelen mesajlarda kadınlarla tanıştırmamı isteyen iş adamı olmamıştır. Olmuşsa bile şaka ve geyik amaçlıdır.'

‘ÜÇLÜ İSİM AYNI DOSYADA ŞÜPHELİ’

Soruşturma dosyasında yer alan bir fotoğrafa da değinen Saymaz'ın bahsettiği fotoğrafta etkin pişmanlıkla tahliye edilen Sercan Yaşar da var. Saymaz yazısında “Bu üçlü şimdi aynı dosyada şüpheli. Yaşar, ifade verip tahliye edildi. Şensözlü, tutuklu… Fındık ise her yerde aranıyor" ifadelerini kullandı.