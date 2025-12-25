Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişledi. Aralık ayı başında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile devam eden operasyonlar ünlü spiker ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci ile sürdü.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 'KÜTÜPHANE'YE OPERASYON YAPILMIŞTI

Son olarak İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan Etiler'deki ünlü eğlence mekanı 'Kütüphane'ye tekrar operasyon düzenledi.

"Ünlülerin uğrak yeri" olarak bilinen mekana yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı iddiasıyla işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TERKOĞLU: ARAMA SIRASINDA POLİSE 'SAVCIYIM' DEMİŞ

‘Kütüphane’ adlı mekana yapılan operasyona dair ise ünlü gazeteci Barış Terkoğlu gündem olacak bir iddiayı ortaya attı. Bakanlık kaynaklarından aldığı bilgiyi aktaran Terkoğlu, Onlar TV YouTube kanalındaki videoda şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık kaynakları zaman zaman bu mekana operasyon yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde mekan sahibi ifade vermeye çağrıldı. Bu tarama sırasında içeri giren polisler kimlik kontrolü yaparken bir kişiyle karşılaşıyorlar. Bu kişi ‘kimliğini gösteremeyeceğini ve aranamayacağını’ söylüyor. Neden olduğunu sorduklarında o kişi kimliğini çıkararak ‘savcıyım’ diyor. Polis o anda şaşırıyor. Polisler tarama yapamadan mekandan çıkıyorlar.”