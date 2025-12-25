31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak hüküm kesinleşmediği için o dönemde çıkarılan kanundan yararlanamayan yaklaşık 55 bin hükümlüyü ilgilendiren düzenlemenin de yer aldığı teklif, 38 maddeyle Genel Kurul'a sunulmuştu ancak Genel Kurul'da verilen önergelerle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararları dikkate alınarak hazırlanan düzenlemeleri içeren 30, 31 ve 32'nci maddeler tekliften çıkarılırken 5 madde de ihdas edildi.

TBMM'de yaşanan tartışmaların ardından Kovid düzenlemesinin kapsamı daraltılırken, depremde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesi ile deprem suçluları da kapsam dışına çıkarılmıştı. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile 50 bin mahkuma tahliye yolu açılması bekleniyor.