Medyaya uyuşturucu operasonlarının yankıları devam ediyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçları pozitif çıkan, tutuklanarak cezaevine konulan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş Ela Rümeysa Cebeci'nin cezaevi müdürü ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

Ela Rümeysa Cebeci için "Geçen gün avukat arkadaşlarla sohbet ederken şoktan henüz yeni yeni çıktığını söylediler" diyen Barış Yarkadaş, Ela Rümeysa Cebeci'nin cezaevi müdüründen içme suyunu bile markasını söyleyerek istediğini iddia etti.

'SAKA SU İSTEMİŞ'

Barış Yarkadaş yaptığı açıklamada "Kendi avukatıyla konuşmadım yanlış anlaşılmasın, cezaevine gidip gelen avukatlarla konuştum. Mesela çok ilk günlerde bence durumun da farkında değildi, çünkü cezaevi müdüründen Saka su istemiş. 'Ben sadece Saka su içebiliyorum' demiş." ifadelerini kullandı.