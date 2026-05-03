İsrail basınından Haaretz gazetesinin ulaştığı Citizen Lab raporu, küresel ölçekte dikkat çeken bir izleme iddiasını gündeme taşıdı. Rapora göre, İsrail bağlantılı telekomünikasyon altyapıları son üç yılda farklı ülkelerde telefon takibi amacıyla kullanıldı.

Araştırmada, Kasım 2022’den bu yana Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede 15 bin 700’den fazla telefonun konumuna erişim girişimi tespit edildiği aktarıldı.

TAKİP YÖNTEMLERİ DETAYLANDIRILDI

Raporda, eski nesil SS7 sinyalizasyon sistemi ile 4G ve 5G ağlarında kullanılan Diameter protokolünün manipüle edilerek takip yapılabildiği ifade edildi. Ayrıca “SIMjacking” yöntemiyle hedef telefonlara gizli mesajlar gönderildiği ve bu yolla konum bilgilerinin elde edildiği belirtildi.

İddialarda adı geçen bazı şirketler suçlamaları reddederken, bazı firmalar ise sorulara yanıt vermedi. Bulguların uluslararası alanda tartışma yaratması bekleniyor.