Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid maçının ardından İspanyol ekibin teknik direktörü Diego Simeone açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Simeone, seyir zevki açısından iyi bir maç olduğuna değinerek Galatasaray'ın son dakikada maçı kazanabileceğini söyledi.

SIMEONE: 'GALATASARAY SON DAKİKADA KAZANABİLİRDİ'

Simeone'nin maç sonu değerlendirmesi şu şekilde:

"İzlemesi keyif veren bir maç oldu. İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı. Bizim de fırsatlarımız oldu, Galatasaray da son dakikada kazanabilirdi."

İlk 8 bizim elimizde değil, diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Sonuna kadar devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz."