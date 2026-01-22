Kastamonu’nun Akmescit Mahallesi’nde bulunan tadilat halindeki üç katlı tarihi konak, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı bitişikteki iki evin çatısında ise ciddi hasar oluştu.

Yangın, merkez Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan tarihi konakta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, konakta devam eden tadilat çalışmaları nedeniyle hızla yayıldı ve çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çevredeki binalara sıçraması üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında tarihi konak tamamen küle dönerken, bitişiğinde bulunan iki evin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.