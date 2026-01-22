Çanakkale’de jandarma ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 organizatör ile 58 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9–15 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında insan kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca da el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan organizatörlerden 4’ünün adli sürecinin ise devam ettiği bildirildi. El konulan araçlar yediemin otoparkına çekildi.
Yakalanan 58 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.