Son zamanlarda, özellikle de İzmir'deki tövbe seansı ile gündeme gelen Menzil Tarikatı hakkında yazarlar ilginç gerçekleri ortaya çıkartıyorlar.

Gazeteci Timur Soykan Onlar TV Youtube kanalında tarikat ile ilgili bir durumu paylaştı. Soykan, Menzil Tarikatının şeriatçı olduğunu ve Laik Cumhuriyetin kanunlarına inanmadıklarını bildirdi.

Konu para olunca işin rengi değişiyor

Menzil Tarikatı'nın lideri öldükten sonra evlatlarının miras paylaşımı söz konusu olduğunda ''Şeriat mahkemesi kuruyoruz, miras paylaşımını o şekilde yapacağız" dediklerini ama neredeyse birbirlerini vuracak noktaya geldiklerini anlattı. Miras paylaşımında anlaşılamaması ve birtakım olaylar yüzünden tarikatın soluğu Türkiye Cumhuriyeti yargısında aldığını aktaran Soykan, "Hatta bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunu çözsün" dediklerini dile getirdi.