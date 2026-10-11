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Kaynak: İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaklaşık bin motosikletli, trafik kazalarında hayatını kaybeden sürücüleri anmak ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla toplu sürüş düzenledi.

Silivri Motosiklet Kulübü ev sahipliğinde, İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü organizasyonuyla ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul, Trakya ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden motosiklet tutkunları katıldı.

Selimpaşa Dinlenme Tesisleri'nde buluşan sürücüler, konvoy halinde Silivri Motorcu Anıt Heykeli'ne hareket etti.

"BİZİM DE EVDE BEKLEYENLERİMİZ VAR"

Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir, trafikte motosiklet sürücülerinin fark edilmesi gerektiğini belirterek diğer sürücülere seslendi.

Kandemir, "Sinyal verin, aynanıza bakın, bizi görün. Telefonunuzla ilgilendiğinizin onda biri kadar bizimle ilgilenin. Bizim de evde bekleyenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETLERİN HIZ LİMİTLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Motosikletlerin hız sınırlarının yeniden ele alınmasını isteyen Kandemir, taleplerinin daha hızlı gitmek değil, ağır tonajlı araçlarla aynı hızda seyretmenin oluşturduğu riskleri azaltmak olduğunu vurguladı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise İçişleri Bakanlığı ile hız limitleri, koruyucu ekipman kullanımı ve sürücü eğitimleri konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Özsoy, "Hız limitleri konusunda düğmeye basıldı. Arabalarla aynı süratlere gelmeyebilir ama kamyonlardan hızlı olacağımıza size söz veriyorum" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN MOTOSİKLETLİLER DUALARLA ANILDI

İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü Başkanı Mustafa Candan, yakın zamanda hayatını kaybeden Bedir Kaleci ve "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan motosiklet sürücüsünü anarak yaşamını yitiren tüm motosikletlilere rahmet diledi.

Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından etkinlik, motosikletlilerin trafikte daha görünür olması ve can güvenliklerinin sağlanması çağrısıyla sona erdi.