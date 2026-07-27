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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şarkıcı Sıla Gençoğlu, Adli Tıp Kurumu test sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Daha önce kamuoyuna yansıyan Adli Tıp raporunda, Sıla Gençoğlu'nun kan, saç ve idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, yalnızca reçeteli ilaç etken maddesi olan bromazepam tespit edildiği açıklanmıştı.

"TOPLUMA VE GENÇLERE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sıla, meslek hayatı boyunca topluma ve gençlere örnek olmaya özen gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım. Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Geçtiğimiz günlerde yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi. Bugün Adli Tıp raporum çıktı."

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Adli Tıp raporunun herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle ilişkisinin bulunmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Sıla, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben kendimden emindim. Adli Tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkim olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdır. Alnım ak, başım dik."