Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan analizlerinin sonuçları açıklandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu test sonuçları belli oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin testi pozitif çıktı. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce düzenlenen operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Son olarak açıklanan test sonuçlarıyla soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan 11 isim
Adli Tıp Kurumu'nun analizlerine göre test sonucu pozitif çıkan isimler şöyle:
İlyas Yalçıntaş
Asude Mercan
Ayşenur Balcı
Buğra Balkaya
Büşra Tatar
Akın Altan
Cenk Çöteli
Emre Avar
Hilal Zeynep Hedbe
Orhan Yıldız
Şefik Ömer Dolman
İlyas Yalçıntaş'ın testinde THC tespit edildi
Yapılan incelemelerde şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde esrarın etken maddesi olan THC (tetrahidrokannabinol) tespit edildi.
Yalçıntaş, daha önce evinde bulunan hassas teraziyi spor diyeti kapsamında kullandığını, ele geçirilen kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği kekik olduğunu savunmuştu.
Ayşenur Balcı'nın testinde kokain bulundu
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan model Ayşenur Balcı'nın idrar ve saç örneklerinde yapılan analizlerde kokain tespit edildiği öğrenildi.
Sıla Gençoğlu'nun test sonucu
Soruşturmada adı geçen sanatçı Sıla Gençoğlu'nun kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Ancak yapılan analizlerde, reçeteli ilaçlarda da kullanılabilen bromazepam etken maddesi tespit edildiği bildirildi.