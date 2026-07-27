Yeniçağ Gazetesi
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu test sonuçları belli oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 1

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan analizlerinin sonuçları açıklandı.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 2

Daha önce düzenlenen operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Son olarak açıklanan test sonuçlarıyla soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan 11 isim

Adli Tıp Kurumu'nun analizlerine göre test sonucu pozitif çıkan isimler şöyle:

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 3

İlyas Yalçıntaş

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 4

Asude Mercan

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 5

Ayşenur Balcı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 6

Buğra Balkaya

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 7

Büşra Tatar

Akın Altan

Cenk Çöteli

Emre Avar

Hilal Zeynep Hedbe

Orhan Yıldız

Şefik Ömer Dolman

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 8

İlyas Yalçıntaş'ın testinde THC tespit edildi

Yapılan incelemelerde şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde esrarın etken maddesi olan THC (tetrahidrokannabinol) tespit edildi.

Yalçıntaş, daha önce evinde bulunan hassas teraziyi spor diyeti kapsamında kullandığını, ele geçirilen kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği kekik olduğunu savunmuştu.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 9

Ayşenur Balcı'nın testinde kokain bulundu

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan model Ayşenur Balcı'nın idrar ve saç örneklerinde yapılan analizlerde kokain tespit edildiği öğrenildi.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar - Resim: 10

Sıla Gençoğlu'nun test sonucu

Soruşturmada adı geçen sanatçı Sıla Gençoğlu'nun kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Ancak yapılan analizlerde, reçeteli ilaçlarda da kullanılabilen bromazepam etken maddesi tespit edildiği bildirildi.

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