Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 11 ismin test sonucu pozitif çıktı: işte detaylar

İlyas Yalçıntaş'ın testinde THC tespit edildi

Yapılan incelemelerde şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde esrarın etken maddesi olan THC (tetrahidrokannabinol) tespit edildi.

Yalçıntaş, daha önce evinde bulunan hassas teraziyi spor diyeti kapsamında kullandığını, ele geçirilen kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği kekik olduğunu savunmuştu.