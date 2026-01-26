Son dönemde özellikle bölücü terör örgütü YPG ve bağlantılı kadın yapılanmaları tarafından “direniş sembolü” olarak sunulmaya çalışılan saç örme akımı, Sıla Doğu’nun da paylaşımıyla olay oldu. Bu eylemin, Doğu tarafından bilinçli ya da bilinçsiz şekilde paylaşılması büyük tepki çekti.

TEPKİLER SONRASI VİDEOYU KALDIRDI

Takipçilerinin, söz konusu akımın siyasi ve ideolojik arka planına dikkat çekmesi üzerine Sıla Doğu videoyu hızla sildi. Paylaşımın kaldırılması, sosyal medyada duyarlı kullanıcıların ve Sevim Alan’ın tepkisini dindirmeye yetmedi.

SEVİM ALAN’DAN AĞIR SÖZLER

Sıla Doğu ile geçmişten gelen bir gerginliği olduğu bilinen güzellik merkezi sahibi Sevim Alan, konuya sert ifadelerle dahil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu’yu açıkça hedef alan Alan, bu akımın masum bir moda trendi olmadığını, terör propagandasına zemin hazırladığını savundu.

Alan’ın çıkışı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcıdan destek mesajları geldi. Öte yandan Sıla Doğu’nun bu paylaşımı gerçekten “bilmeden” yapıp yapmadığı da kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

VİDEO SİLİNDİ, TARTIŞMA BİTMEDİ

Terör örgütlerinin kadın yapılanmalarıyla özdeşleşen sembollerin sosyal medyada bir “trend” gibi sunulmasına karşı toplumun farklı kesimlerinden tepkiler yükseldi. Sıla Doğu cephesinden henüz net bir açıklama gelmezken, Sevim Alan’ın uyarıları ve milli hassasiyet vurgusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.