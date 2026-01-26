Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda zorlu yaşam koşullarında yetersiz maaşlarıyla geçinmeye çalışan emeklileri derinden etkiliyor. En düşük emekliği aylığına yapılan düşük zamla oluşan farkın hesaplarına hangi gün yatacağı ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta Meclis’ten AKP-MHP oylarıyla geçen düzenlemeyle taban aylık 16 bin 881 TL’den anca 20 bin TL seviyesine gelmişti. Yetersiz zamma ise CHP ve muhalefetten tepki gelmişti.

Bu kararın ardından en düşük emekli aylığı alan 4 milyon 917 bin vatandaşın 3 bin 119 TL’lik alacağı kesinleşti.

YILMAZ: BU HAFTA İÇERİSİNDE FARK ÖDEMELERİ YAPILABİLİR

Zam farkının hesaplara ne zaman yatacağıyla ise merak ediliyor. Milliyet’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, bugün (26 Ocak) ve yarına (27 Ocak) işaret ederek, “Ben zam farklarının bu hafta yani 26-30 Ocak tarihleri arasında ödenebileceğini değerlendiriyorum. Eğer ödemeler bu haftaya yetişmezse önümüzdeki ayın başında değil de şubat ayı maaş takviminde toplu olarak ödenebileceğini değerlendiriyorum. Ancak bu ihtimali düşük buluyorum. Bu hafta içerisinde ben fark ödemelerinin yapılmasını bekliyorum” dedi.