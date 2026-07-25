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Kaynak: İHA

Kaza, gece saatlerinde Siirt çevre yolunda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, ilk olarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yolun dışına çıktı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.