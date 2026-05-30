Yangın, Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arı kovanlarının yer aldığı açık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Kovanların bulunduğu noktadan alevlerin yükseldiğini ve yoğun duman oluştuğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde alevler, çevrede bulunan geniş arazilere ve kuru otlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, arı kovanlarının bir kısmının tamamen yanarak küle döndüğü tespit edildi. Çıkan yangın nedeniyle kovanlarda bulunan binlerce arı telef oldu. Şans eseri herhangi bir insanın yaralanmadığı ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, yangının kesin çıkış nedeninin saptanabilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.