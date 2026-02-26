"Sihirli Annem" ve "Selena" gibi projelerdeki rolleriyle tanınan Gizem Güven, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan babası Mustafa Güven’in durumuyla ilgili hayranlarını sevindiren haberi, "Dualarınız sayesinde atlattık" sözleriyle duyurdu.

Ekranların bir dönemine damga vuran dizilerle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, son zamanlarda ailesiyle birlikte oldukça güç bir dönem yaşıyordu. Babası Mustafa Güven’in kronik ritim bozukluğu şikayetiyle tekrar operasyon geçirdiğini belirten Güven, sevenlerini hem duygulandıran hem de rahatlatan bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanmasına rağmen bir süredir sessiz kalması üzerine takipçilerinin durumu merak etmesiyle birlikte, ünlü isim sürece dair şu açıklamada bulundu...

'HERKESİ KALBİMİZDE HİSSETTİK'

Güven, daha önce de babasının iki operasyon geçirdiğini belirtti. Güven "Buralarda yokum çünkü babam, uzun süredir devam eden ritim bozukluğu nedeniyle yeniden kalp ameliyatına alındı. Şu an yoğun bakımda, yavaş yavaş kendine gelmeye başladı" dedi.

Gizem Güven ailesinin endişeli bekleyişi sonrasında müjdeli bir haber verdi. Ünlü oyuncu Güven, babasının hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Güven, babasının iyileşme süreci ile ilgili olarak , "Ve güzel haberle buradayım. Yoğun bakımı atlattık, taburcu olduk. Kendisi yorgun ama çok güçlü bir savaşçı. Şu ana kavuşmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. Mesajlarıyla, varlığıyla bize güç veren herkesi kalbimizde hissettik" şeklinde konuştu.



GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk televizyon tarihinin en ikonik çocukluk karakterlerine hayat vermiş bir oyuncudur. Henüz 3 yaşındayken reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Güven, asıl büyük çıkışını 2000’li yılların başında çocukların sevgilisi haline gelen fantastik dizilerle yapmıştır.

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan en önemli projesi, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisindeki Ceren karakteridir. Ardından bir diğer fenomen dizi olan **"Selena"**da Leyla karakterine hayat vererek başarısını perçinlemiştir. Bu iki dizi, onun Türk halkının gözünde "evin kızı" imajını kazanmasını sağlamıştır.

Eğitim hayatını oyunculukla paralel yürüten Güven, Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun olmuştur. Bir süre ekranlardan uzak kalarak sosyal medya içerik üreticiliğine ve kendi markasına odaklanan ünlü isim, özellikle YouTube ve Instagram üzerinden hayatına dair kesitleri takipçileriyle paylaşmaktadır.

Son dönemde babası Mustafa Güven’in sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu, özel hayatındaki samimiyeti ve nostaljik projelere olan bağlılığıyla hâlâ büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.