Mutfakların "altın baharatı" olarak bilinen zerdeçalın, karabiberle birleştiğinde vücuda sağladığı faydalar dillerden düşmüyor. Ancak uzmanlar, bu güçlü kombinasyonun herkes için uygun olmadığı, hatta bazı kişilerde hayati riskler oluşturabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİRİYOR

Zerdeçalın ana maddesi olan kurkuminin emilimini artırmak için eklenen karabiber, sadece faydayı değil, yan etkileri de katlıyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde, zerdeçalın doğal antikoagülan etkisi ilaçla birleştiğinde kontrol edilemez kanamalara ve morarmalara zemin hazırlayabiliyor. Benzer şekilde, diyabet ilacı kullananlarda kan şekerinin aniden normalin altına düşmesine neden olan "hipoglisemi" riskini tetikleyebiliyor.

SAFRA VE BÖBREK SORUNLARI OLANLAR DİKKAT

Halk arasında doğal bir iltihap sökücü olarak görülen bu karışım, safra kesesinde taş olan hastalar için ise tam tersi bir etki yaratıyor. Zerdeçal, safra kesesinin kasılmasını uyararak taşın kanala sıkışmasına ve şiddetli ağrılı krizlere yol açabiliyor. Ayrıca yüksek oksalat içeriği nedeniyle, böbrek taşı dökme eğilimi olan kişilerin de bu baharatı porsiyon kontrolü olmadan tüketmemesi gerektiği vurgulanıyor.

CERRAHİ ÖNCESİ MOLA ŞART

Modern tıbbın ve geleneksel yöntemlerin kesiştiği noktada en kritik uyarı cerrahi operasyonlar için yapılıyor. Uzmanlar, planlı bir ameliyatı olan hastaların, kanama riskini minimize etmek adına zerdeçal ve karabiber takviyelerini en az iki hafta önceden kesmesi gerektiğini belirtiyor.

BESLENME UZMANLARINDAN ÖLÇÜ UYARISI

Demir eksikliği yaşayan bireylerde ise durum biraz daha farklı. Zerdeçalın bağırsaklardan demir emilimini baskıladığı biliniyor. Bu nedenle, kansızlık sorunu olanların bu karışımı yemeklerle birlikte değil, öğün aralarında ve kontrollü bir şekilde tüketmesi öneriliyor. Yetkililer, "doğal olan zararsızdır" algısının yanlış olduğunu, kronik rahatsızlığı olanların bu tür takviyelere başlamadan önce mutlaka bir hekime danışması gerektiğini hatırlatıyor.