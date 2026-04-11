SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın açıklamasına göre birçok çalışanın "günlük yorgunluk" diyerek ihmal ettiği bel ağrıları, aslında hukuki birer iş kazası veya meslek hastalığı niteliği taşıyabiliyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışanların akşamları hissettiği bel sızılarını normal karşılamaması gerektiğini vurgulayarak, bu durumun tescil edilmesi halinde sigortalıya ömür boyu maaş dahil devasa avantajlar sağlandığını açıktı.
SGK bu durumda ömür boyu maaş bağlıyor: SGK uzmanı yapılması gerekenleri tek tek saydı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik uyarı geldi. İş yerindeki çalışma koşulları nedeniyle bu rahatsızlığı yaşayan işçiler, belirli şartları sağladıklarında SGK'dan ömür boyu maaş bağlanması ve işverenden yüklü tazminat alma hakkına sahip oluyor. SGK uzmanı yapılması gerekenleri tek tek saydı.
İŞ KAZASI MI, MESLEK HASTALIĞI MI?
SGK Uzmanı İsa Karakaş, bel fıtığının hukuki statüsünü belirleyen o ince çizgiye dikkat çekti:
İş Kazası: Bel fıtığı veya ağrı, iş yerinde yapılan ani bir hareket (örneğin ağır bir yükü kaldırma) neticesinde meydana gelmişse bu durum bir "iş kazası"dır.
Meslek Hastalığı: Eğer rahatsızlık, yapılan işin doğası gereği (sürekli ayakta durma, titreşimli araç kullanımı, yanlış oturuş düzeni vb.) belirli bir süreç içerisinde gelişmişse "meslek hastalığı" olarak kabul edilir.
YAŞ VE PRİM ŞARTI ARANMIYOR
Bel fıtığının işe bağlı bir durum olduğunun tescillenmesi, standart emeklilik şartlarını tamamen devre dışı bırakıyor. Karakaş, sağlanan avantajları şu şekilde sıraladı:
"Hastalık iş kazası ya da meslek hastalığı olarak tescil edilirse; yaş şartı, prim günü şartı ve sigortalılık süresi şartı aranmaz. Şartlar ne olursa olsun, Anayasamız gereğince SGK her daim mağduriyet yaşayan sigortalının yanındadır."
HAKKINIZI ARAMAK İÇİN BU ADIMLARA DİKKAT
Vücudun alarm vermesine sebep olan; aşırı yük, yanlış hareket, sabit kalmak ve sarsıntı (vibrasyon) gibi faktörlere maruz kalan işçilerin izlemesi gereken yol haritası ise şöyle:
Detaylı Beyan: Doktora sadece ağrınız olduğunu söylemeyin; yaptığınız işin detaylarını (ağır kaldırma, uzun süreli sarsıntı vb.) mutlaka belirtin.
Yetkili Kurum: Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden resmi rapor alın.
SGK Bildirimi: Teşhis konulduğu an durumu vakit kaybetmeden SGK'ya bildirin.
Tazminat Talebi: Hastalığın mesleki olduğu tescillendiği takdirde, işverenden maddi ve manevi tazminat talep edin.
HAYATİ UYARI: İSG KURALLARINA AYKIRI HAREKET ETMEYİN
Süreç her ne kadar çalışan lehine görünse de madalyonun diğer yüzü oldukça kritik. SGK Uzmanı Karakaş, iş güvenliği kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatarak şu uyarıda bulundu:
"Eğer işveren size gerekli iş güvenliği eğitimini vermiş ve talimatları iletmişse; ancak siz İSG kurallarına aykırı hareket ettiğiniz için sakatlandıysanız durum değişir. Bu durumda hak kaybı yaşayabilir, tabiri caizse 'Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan' olabilirsiniz."
SGK'dan hastalığın derecesine göre çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri (ömür boyu maaş) bağlanabiliyor. Uzmanlar, ağrıları hafife almayıp hukuki süreci doğru yönetmenin önemine dikkat çekti.