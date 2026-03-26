Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafınca hazırlanan "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

FAALİYET İZNİ VERİLDİ

Yer alan kararda Siemens Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.

Siemens Finansman A.Ş.'ye ilişkin yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul Başkanlığının 11.03.2026 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.03.2026 tarih ve E-12509071-104.01.01-183880 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 08.05.2025 tarihli ve 11212 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Siemens Finansman A.Ş.'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

SİEMENS FİNANSMAN A.Ş.

Siemens Finansman A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından finansal kiralama, faktoring ve diğer finansman hizmetleri için faaliyet izni verilen bir finansman şirketi olduğu belirtiliyor. KOBİ'lerden büyük kurumsal firmalara kadar farklı ölçeklerdeki müşterilere özel finansal çözümler sunar. Şirketin amacı, teknoloji odaklı iş ortaklıklarını destekleyen esnek ve kapsamlı finansal araçlar sağlamak.