Can kayıplarının büyük bölümünün devrilen ağaçlar ve yıkılan ev duvarları nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Fırtına sırasında birçok bölgede ağaçlar ve reklam panoları araçların üzerine devrildi. Ayrıca bazı yerlerde mobil iletişim şebekelerinin kesilmesi, arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı ve hasarın tam olarak tespit edilmesini geciktirdi. Eyalet genelinde 179 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu, 227 evde ise hasar oluştuğu açıklandı.

Yetkililer, etkilenen bölgelere acil müdahale ekiplerinin yönlendirildiğini, özellikle kırsal kesimlerde evlerin, tarım alanlarının ve elektrik altyapısının ciddi zarar gördüğünü ifade etti. Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanath, ilgili kurumlara mağdurların hızla desteklenmesi ve tazminat süreçlerinin başlatılması talimatını verdi.

Muhalefet cephesi de hükümete daha kapsamlı bir yardım planı uygulanması çağrısında bulundu. Samajwadi Partisi lideri Akhilesh Yadav, sosyal medya paylaşımında çok sayıda insanın evlerin çökmesi ve altyapı hasarı nedeniyle etkilendiğini belirterek, yaralılara ücretsiz tedavi, gıda, temiz su ve geçici barınma sağlanması gerektiğini vurguladı.