Bir süredir İstanbul’dan ayrılarak Çanakkale’ye yerleşmesiyle gündeme gelen oyuncu, bu değişikliğin yaşam kalitesine katkı sağladığını belirterek daha doğal ve organik bir hayat sürdüklerini ifade etti.

“Portekiz Aşkı” filminin galasında görüntülenen Çoban, son zamanlarda özellikle şiddet içerikli yapımların gençler üzerindeki etkisine dair eleştirilerle ilgili soruları da yanıtladı. Özellikle Kurtlar Vadisi’nin bu konuda olumsuz bir örnek olup olmadığı yönündeki yorumlara açıklık getirdi.

Çoban, dizinin şiddeti teşvik ettiği iddialarına katılmadığını belirterek, “Çekimler sırasında ya da sonrasında böyle olayların yaşandığına dair bir durum olmadı. Bizim gerçek hayatımızda da böyle bir şey yok. Ben bir oyuncuyum, günlük hayatımda silah taşımam. Çocuğumu okula gönderiyorum” dedi.

Ayrıca sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının bu tür algıları büyüttüğünü savunan oyuncu, ailelerin çocuklarının izlediği içerikleri daha yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı. Kendi çocuğunun da diziyi zaman zaman izlediğini söyleyen Çoban, sorumluluğun sadece yapımlara yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Abdülhey karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncunun açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, Çoban’ın sözlerine destek vererek “haklı” ve “yerinde bir açıklama” yorumlarında bulundu.