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ABD ve Avrupa'da binlerce mağazası bulunan bir perakende grubu günlerdir devam eden siber güvenlik sorunu ile mücadele ediyor. Müşterilerin günlük alışverişini de etkileyen bu durumun üzerine internet üzerinden yapılan siparişler durdurulurken şirket teslimat için müşterilere tarih verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu durum grubun farklı ülkelerdeki markalarının internet sitelerini, mobil uygulamalarını ve bazı operasyonel sistemlerini de etkiledi. Alınan önlemlerin kapsamı her markada farklı olurken fiziksel mağazalar müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdü.

Ahold Delhaize'nin 2025 yılı faaliyet raporuna göre şirketin ABD ve Avrupa'da 9 bin 551 mağazası bulunuyor. Haftada yaklaşık 77 milyon müşteriye hizmet veren grubun yıllık satışları 92,4 milyar euroya ulaşırken internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarının büyüklüğü 10,3 milyar euroyu buluyor.

BÜTÜN SİPARİŞLER İPTAL EDİLDİ

Siber saldırıdan en fazla etkilenen markalardan biri, Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn oldu. Market zinciri, internet üzerinden verilen ve 22 Ekim Perşembe gününe kadar teslim edilmesi planlanan bütün alışveriş siparişlerini iptal etti. Şirket, eve teslimat hizmetinin 23 Ekim Cuma gününden itibaren kademeli olarak yeniden başlamasını bekliyor ancak hizmetlerin tamamen normale döneceği kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

Kesintilerin Hollanda ile sınırlı kalmaması da dikkat çekiyor. ABD'de Stop & Shop, Giant Food, Hannaford ve Food Lion gibi zincirlerin dijital hizmetleri saldırıdan etkilenirken, grubun Belçika'daki Delhaize markasında çevrim içi teslimatlar yeniden başladı. Ahold Delhaize, ABD'deki markalarının internet üzerinden alışveriş hizmetlerinin de önümüzdeki günlerde kademeli olarak yeniden devreye alınmasını bekliyor.

YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Şirket, 14 Ekim'de dağıtım merkezlerini yeniden tam kapasiteyle çalıştırmaya başladığını, 15 Ekim itibarıyla da taze ve dayanıklı gıda ürünlerinin düzenli sevkiyatının ülke genelinde yeniden sağlandığını açıkladı. Böylece marketlerin ürün tedarikinde önemli ölçüde toparlanma yaşandı. Ancak çevrim içi sipariş ve teslimat sistemlerindeki kesintiler, ürün sevkiyatındaki iyileşmeye rağmen devam etti.

Fiziksel mağazaların saldırı boyunca açık kalması, yaşanan olayın bütün perakende faaliyetlerini durdurmadığını gösteriyor. Buna karşılık internet siparişlerinin uzun süre alınamaması ve müşterilere yapılacak iadeler, şirketin dijital operasyonlarında önemli bir kesintiye işaret ediyor. Ahold Delhaize, saldırının toplam satışlarına ve mali sonuçlarına etkisine ilişkin henüz doğrulanmış bir zarar tutarı açıklamadı.

Ahold Delhaize'nin 19 Ekim'de yaptığı son açıklama, olayın nedenine ilişkin önemli bir ayrıntıyı ortaya koydu. Şirket, bilişim altyapısında tespit ettiği şüpheli faaliyetlerin üçüncü kişilerin kötü niyetli eylemlerinden kaynaklandığını doğruladı

Siber güvenlik olayı ilk olarak 11 Ekim Pazar günü tespit edildi ve şirket 12 Ekim'de kamuoyunu bilgilendirdi. Ahold Delhaize, şüpheli faaliyetleri fark etmesinden sonraki 24 saat içinde Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezine bildirim yaptığını, soruşturma boyunca ilgili kurumlarla bilgi paylaşımını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grubun kimliği, kullanılan yöntem ve sistemlere erişimin kapsamı henüz kamuoyuna ayrıntılı biçimde açıklanmadı.

Şirket, 13 Ekim'deki bilgilendirmesinde müşteri ve çalışan bilgilerinin ele geçirildiğine dair bir bulgu bulunmadığını duyurmuştu. Bununla birlikte soruşturma devam ettiği için bu açıklama, veri güvenliğine ilişkin bütün incelemelerin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

23 EKİM'DE YENİDEN BAŞLAYACAK

Dünya'da yer alan habere göre perakende grubu için önümüzdeki en önemli tarih 23 Ekim Cuma günü olacak. Albert Heijn'in eve teslimat hizmetlerini bu tarihten itibaren yeniden başlatması beklenirken, diğer ülkelerdeki dijital sistemlerin de kontrollü biçimde devreye alınması planlanıyor. Ancak şirket, bütün hizmetlerin aynı anda açılması yerine güvenlik kontrollerinin tamamlandığı sistemlerin aşamalı olarak kullanıma sunulacağını belirtiyor.

Olay, büyük perakende şirketlerinin satış, stok takibi, lojistik ve müşteri hizmetlerinde dijital altyapıya ne kadar bağımlı hale geldiğini de ortaya koydu. İnternet üzerinden alışverişin büyümesi, şirketlere yeni gelir olanakları sağlarken teknolojik kesintilerin ekonomik etkisini de artırıyor. Ahold Delhaize'de yaşanan sorun, bu nedenle yalnızca bir siber güvenlik olayı değil, büyük ölçekli perakende operasyonlarının sürekliliği açısından da önem taşıyor.

Türkiye'deki perakende sektörü bakımından da benzer riskler söz konusu. Özellikle internet siparişlerini fiziksel mağazalar ve dağıtım merkezleriyle birlikte yöneten zincirlerde, bilişim sistemlerinin güvenliği günlük ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıyor. Avrupa'daki son gelişme, siber saldırıların yalnızca verileri değil, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve şirketlerin tedarik süreçlerini de doğrudan etkileyebildiğini gösteriyor.