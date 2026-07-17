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Kaynak: Haber Merkezi

Show TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın kanalla yollarını ayırdığı iddia edildi.

Gazeteci Sacit Aslan'ın haberine göre, ayrılık kararının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yöneticilerinin talimatıyla alındığı öne sürüldü. Haberde, bu kararda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) iletilen şikayetlerin etkili olduğu iddia edildi.

Didem Arslan Yılmaz'ın uzun yıllardır sunduğu "Vazgeçme" programı, gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Son dönemde gündüz kuşağı programları, yayın içerikleri nedeniyle yoğun eleştirilerin odağında bulunuyor. MHP, bu tür programların yayından kaldırılmasına yönelik bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu.

Bu tartışmaların devam ettiği süreçte Didem Arslan Yılmaz, 18 Nisan 2026'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Söz konusu ziyaret kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gündüz kuşağı yayınlarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşımıştı.