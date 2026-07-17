AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

HAFTA ORTASINDA YAĞIŞ UYARISI

Haftalık hava tahmin raporuna göre, 21 Temmuz Salı gününe kadar güneşli ve açık bir havanın etkili olması beklenirken, 22 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın şehre giriş yapacağı ve 3-7 kg arası yağış bırakacağı tahmin ediliyor.