İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), kentteki hava durumuyla ilgili güncel tahminlerini yayınladı.
AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
AKOM’dan İstanbul için sıcaklık ve yağış uyarısı geldi. Hafta boyu 33°C'yi bulacak sıcaklıkların ardından, gök gürültülü sağanak yağış da etkisini gösterecek.Kaynak: Haber Merkezi
17 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.
SICAKLIKLAR 33 DERECEYE ÇIKACAK
AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C aralığında seyretmesi bekleniyor.
Bugün (17 Temmuz) için öğle saatlerinde sıcaklık 32°C olarak ölçülürken, nem oranının %50 ile %85 arasında değişeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR VE DENİZ SUYU
Kuzey-doğu yönünden esen Poyraz'ın, saatte 10-40 km hızla etkili olması bekleniyor.
Aralıklı olarak kuvvetlenen rüzgarın serinletici bir etki yapacağı düşünülse de sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceği vurgulanıyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak kaydedildi.
HAFTA ORTASINDA YAĞIŞ UYARISI
Haftalık hava tahmin raporuna göre, 21 Temmuz Salı gününe kadar güneşli ve açık bir havanın etkili olması beklenirken, 22 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın şehre giriş yapacağı ve 3-7 kg arası yağış bırakacağı tahmin ediliyor.