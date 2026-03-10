Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyuşturucu kartellerine karşı Meksika topraklarında operasyon yapılması önerisini kabul etmediklerini açıkladı.

Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD ile güvenlik ve istihbarat alanlarında işbirliğine açık olduklarını ancak ülke içinde operasyon yürütme yetkisinin yalnızca Meksika güvenlik güçlerine ait olduğunu vurguladı.

Trump’ın ABD askerlerinin Meksika’da uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon düzenlemesi teklifini kamuoyu önünde yeniden gündeme getirdiğini belirten Sheinbaum, bu öneriyi daha önce olduğu gibi yine reddettiklerini söyledi.

Sheinbaum, “Hayır dediğimizi basın mensupları önünde dile getirmesi iyi oldu. Çünkü gerçekten hayır dedik ve bu kararımızın arkasındayız.” ifadelerini kullandı.

OPERASYON YETKİSİ MEKSİKA’YA AİT

Meksika lideri, ülke topraklarında operasyon yapma yetkisinin yalnızca silahlı kuvvetler, güvenlik bakanlığı, ulusal muhafızlar, eyalet polisleri ve savcılık kurumlarında olduğunu belirtti.

ABD ile koordinasyonun sürdüğünü dile getiren Sheinbaum, kartellerle mücadelede iki ülkenin birlikte çalışabileceğini ancak askeri operasyonların Meksika tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

SİLAH KAÇAKÇILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Sheinbaum ayrıca ABD’den Meksika’ya yapılan yasa dışı silah kaçakçılığına da dikkat çekerek suç örgütlerinin kullandığı silahların büyük bölümünün ABD kaynaklı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 8 Mart’ta Latin Amerika liderleriyle düzenlenen Amerikan Kalkanı Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Meksika lideri Sheinbaum’un iyi niyetli olduğunu ancak kartellerle mücadelede yeterince başarılı olamadığını savunmuştu.