ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden savaşı “kısa süreli bir operasyon” olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Düşman tamamen ve kesin şekilde yenilene kadar durmayacağız” diyen Trump, savaşın beklenenden kısa sürede sona ereceğini iddia etti.

Trump, çatışmanın "kısa süreli olacağı" mesajını vererek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının çok haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını ileri sürdü.

"EĞER BİZ SALDIRMASAYDIK ONLAR BİR HAFTA İÇİNDE SALDIRACAKLARDI"

Trump, "B-2 saldırısını yapmasaydık İsrail yok edilirdi. Bundan iki hafta sonra nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer biz saldırmasaydık onlar bize bir hafta içinde saldıracaklardı. Yüzde 100 hazırlardı." şeklinde konuşarak, bu konuda kendisini eleştirenlere katılmadığını belirtti.

İran’a karşı birçok açıdan ciddi "kazanım" elde ettiklerini öne süren Trump, "Birçok bakımdan zaten kazandık, ancak yeterince kazanmadık. Bu tehlikeyi tamamen ve sonsuza kadar sona erdirecek nihai zaferi elde etmek için kararlı bir şekilde ilerliyoruz." yorumunu yaptı.

İran'ın insansız hava araçlarını, füze kapasitesini ve donanmasını "yok ettiklerini" savunan ABD Başkanı, İran'a ait 46 gemiyi batırdıklarını anlattı.

Trump, "Ne zaman pes edeceklerini bilmiyorum, ama iki gün önce pes etmeleri gerekirdi. Ama şu anda artık ellerinde hiçbir şey kalmadı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını "yok ettiklerini" savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.