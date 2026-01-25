Antalya’ya özel hastaneleri denetlemeye giden iki SGK Başmüfettişi, il genelinde rüşvet ağı kurdu. Eski SGK İl Başkanının da işin içinde olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin hastane çıkışı suçüstü yaptığı ve olay yerindeki 90 bin Euro rüşvete el koyduğu açıklandı.

DW'de yer alan habere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği 54 sayfalık iddianamede, İş Başmüfettişleri Erdoğan Ö. ile Murat Ayhan B., 2025 senesi Sağlık Sektörüne Yönelik Programlı Teftiş" kapsamında Antalya'ya gönderildi. İki müfettişe, üç hastane için denetleme emri verildi.

Müfettişler, 9 Mayıs 2025 tarihinde daha önceden tanıdıkları ve danışmanlık şirketi de bulunan eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile görüşme gerçekleştirdi.

DENETİMİ ÖNCEDEN HABER VERMİŞLER

İddianameye göre, iki müfettiş, Antalya'da sağlık alanında danışmanlık hizmeti veren Selim E.'ye denetleyecekleri hastanelerin isimlerini vererek "hazırlıklı olmalarını" talep etti. Savcıya göre, müfettişler ile eski il müdürü arasında zımni anlaşma sağlandı.

İddianamede, bu anlaşmayla müfettişlerin hastanelerde denetim ve teftişi güçleştirmek suretiyle "ölümü gösterecekleri", Selim E.'nin de iş yerlerini "hastalığa razı edeceği", yani kişisel menfaat yöntemiyle denetimi sorunsuz geçirmelerini sağlayarak sıkıntılarını çözeceği ifade edildi.

Şüpheli İş Başmüfettişi Erdoğan Ö., önce görev emirlerinde bulunmayan, fakat Selim E.'nin danışmanlık yaptığı, Özel Antalya Meydan Tıp Merkezi ve Özel Çallı Meydan Tıp Merkezi'ne gitti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nı arayan şüpheli şüpheli müfettiş, bu hastanelere "yanlışlıkla" gittiklerini ve teftişe başladıklarını ifade etti ve bu iki hastanenin de denetim görevinin kendisine verilmesine neden oldu.

120 BİN DOLAR RÜŞVET İSTEDİLER

Savcılıkta yer alan iddianamede müfettişler, denetim gerçekleştirdikleri hastanelerde resmi tutanak hazırlamadan, sözlü uyarılarla işverenleri baskıladı. Hastanelere, eksikliklerin giderilmemesi halinde 45-50 milyon TL idari para cezaları, teşvik iptalleri ve hatta kapatma riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri yönünde uyarılar yapıldığı öne sürüldü.

Müfettişler adına iki hastane sahibiyle pazarlık gerçekleştiren Selim E., "40-40-40 olmak üzere toplamda 120 bin istiyorlar. 40 bin müfettişin biri, 40 bin müfettişin biri ve 40 bin de komisyon için" teklifinde bulundu.

HASTANE POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Antalya Meydan Tıp Merkezi ve Çallı Meydan Hastanesi sahipleri H.U., bunun üzerine savcılığa giderek şikâyette bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2025 tarihinde Selim E'nin gittiği Çallı Meydan Tıp Merkezi'ne gizli kamera yerleştirdi.

RÜŞVET AĞINA OPERASYON

Selim E., olay yerinde hastane sahibinin odasında 90 bin Euro'yu aldı. İşletme müdürü V.D., Selim E.'ye daha önceden seri numaralı alınmış 90 bin Euro'yu verirken "Şu 30 bin komisyon, şu 30 bin, her biri 30 bin, Murat" dediği ses kayıtlarında ortaya çıktı.

Bu esnada aynı hastane içinde bulunan Başmüfettiş Murat Ayhan B.'yi arayan Selim E., "Üstadım şimdi Hidayet Bey'in yanına geldim, emanetinizi aldım. Ben ofise doğru geçiyorum" sözlerini sarf etti. Tüm bu olaylar, polis ekiplerinin koyduğu gizli kamera kaydında görüntülendi.

Hastaneden ayrılan Selim E'ye, aracına binmeye çalışırken, Mali Suçlar Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yapıldı. Selim E'nin elindeki poşetten 90 bin Euro para çıktı.

Selim E., İş Başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. de gözaltına alınarak 4 Temmuz 2025'te tutuklandı. Sanıklar, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet almaya teşebbüs suçundan yargılanacaklar.