Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürlüğü, İzmit ilçesinde yer alan geniş çaplı bir tarım arazisini açık artırma usulüyle vitrine çıkardığını duyurdu.

ARAZİNİN DEĞERİ VE İHALE ŞARTLARI

Gazete Barış’ta yer alan habere göre; İzmit'in Arpalık İhsaniye Mahallesi, Bağlıklar Sırtı Mevkii'nde (105 ada, 12 parsel) konumlanan 77 bin 44,72 metrekarelik tarla için ihale süreci başlıyor. Yapılan resmi değerleme sonucunda arazinin metrekare fiyatı 454 TL olarak hesaplanırken, toplam satış bedeli 35 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye iştirak edecek kişi veya kurumların 2 milyon 625 bin TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor.

TAŞINMAZIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Satışa konu olan arazinin imar durumu ve coğrafi yapısına dair raporda yer aldı.

İmar ve Koruma Durumu: 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Diğer Tarım Alanı" statüsünde yer alan bölge, aynı zamanda İSU Akmeşe Baraj Göleti ve Havzası Uzun Mesafe Koruma Alanı sınırları içinde bulunuyor. Bu nedenle bölgedeki her türlü yapılaşma girişimi, ilgili kurumların özel onayına ve görüşüne tabi olacak.

Arazinin bir bölümü tarımsal faaliyetlere elverişli toprak yapısına sahipken, diğer kısmı taşlık ve kayalık bir zeminden oluşuyor. Taşınmazın içinden enerji nakil hattı geçiyor. Ayrıca arazinin yaklaşık 228 metrelik kadastro yolu cephesi bulunuyor.

İHALE TAKVİMİ

Araziyi satın almak isteyenler için ihale takvimi de belli oldu. İlk ihale 18 Ağustos 2026 Salı, Saat 10.10 olacak. İkinci ihale (Gerekirse): 25 Ağustos 2026 Salı, Saat 10.10’da yapılacak. İhale yeri ise İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi olduğu belirtildi.