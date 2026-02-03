Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında dar gelirli vatandaşları korumak amacıyla sosyal yardım şemsiyesi genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SGK koordinesinde yürütülen yeni modelle, düzenli bir işi ve sigortası olmasına rağmen hane geliri temel ihtiyaçları karşılamaya yetmeyen çalışanlar da "sosyal yardım" kapsamına alındı.

SED ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ: RAKAMLAR GÜNCELLENDİ

2026 yılı itibarıyla sosyal ve ekonomik destek (SED) tutarları, hane bütçesine nefes aldıracak seviyelere çıkarıldı. Yeni düzenleme kapsamında ödeme tablosu şu şekilde güncellendi:

Aylık SED Ödemesi: 9.723 TL

9.723 TL Koruyucu Aile Desteği (Çocuk başına): Ortalama 15.533 TL

Ortalama 15.533 TL Ağır Silikozis Hastası Aylığı: 14.042 TL

“ÇALIŞIYORUM AMA GEÇİNEMİYORUM” DİYENLER DİKKAT!

Yeni paketin en devrimsel niteliği, sosyal yardımlardaki "sigorta" bariyerinin esnetilmesi oldu. Daha önce sadece hiçbir geliri olmayanlara sunulan bu imkândan, artık maaşı hane halkı ihtiyaç sınırının altında kalan sigortalı çalışanlar da yararlanabilecek. Gelir testi ve sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen her çalışan, bu destek mekanizmasına dahil edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru için istenen temel belgeler şunlar:

T.C. Kimlik kartı beyanı,

Öğrenci belgesi veya güncel sağlık raporu (varsa),

İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,

Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler.

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

ÖDEMELER KİŞİYE ÖZEL HESAPLANIYOR

Destek miktarları, standart bir maaş yerine hanenin özel durumuna göre dinamik olarak belirleniyor. Çocuk sayısı, evdeki engelli veya yaşlı birey durumu ve toplam hane geliri, ödenecek tutarın 9.700 TL bandının üzerine çıkmasını sağlayabiliyor. Uzmanlar, bilgi eksikliği nedeniyle birçok hak sahibinin bu imkândan yararlanmadığını belirterek, şartları uyan tüm vatandaşların tereddüt etmeden başvuru yapması gerektiğini vurguluyor.