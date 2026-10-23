Kaynak: DHA

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekti. Sürücünün araçtan inmesinin ardından otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.