Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil aniden alevlere teslim oldu. Keşan-Uzunköprü kara yolunda, Kavacık köyü yakınlarında ilerleyen 22 ACH 905 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.