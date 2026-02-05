Instagram paylaşımlarında kullandığı filtreler nedeniyle zaman zaman hedef haline gelen Sevim Emre, geçtiğimiz günlerde “Gel Konuşalım” programına bağlanarak kendisini savunmuştu. Emre, fotoğraflarında abartılı filtreler kullanmadığını belirterek, “Sadece tek bir uygulama kullanıyorum. Siz hiç mi yapmıyorsunuz?” sözleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

“MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR”

Yorumların ardı arkası kesilmeyince 80 yaşındaki Emre, sosyal medya hesabından daha sert bir mesaj paylaşmıştı. “Meyve veren ağaç taşlanır” sözleriyle kendisini eleştirenlere göndermede bulunan Emre, bazı kişilerin mutsuz ve öfkeli olduğunu ima ederek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

FİLTREDEN YİNE VAZGEÇMEDİ

Tüm bu tartışmalara rağmen 81 yaşındaki Sevim Emre, filtre kullanımından yine vazgeçmedi. Dün akşam Orhan Gencebay ile birlikte Tarkan’ın konserine katılan Emre, konser öncesinde kuliste ünlü sanatçıyı ziyaret etti. O anları ölümsüzleştiren Emre, fotoğraf paylaşımında filtreyi yine ihmal etmedi.

Paylaşılan karede 52 yaşındaki Tarkan’ın yanında oldukça genç görünen Sevim Emre, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.