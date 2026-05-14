Kazanın ardından yerde kalan ünlü isim, “Ayağım kırıldı!” diyerek yardım istedi. O anlar, yanında bulunan arkadaşlarından birinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi parkta yapılan Sevda Demirel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Demirel’in ayağı alçıya alındı.

Yaşadığı zor süreci sosyal medya hesabından paylaşan Demirel, alçılı ayağının fotoğrafını yayınlayarak takipçilerine “Mahvoldum” mesajını verdi.

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972’de Almanya’da doğdu. Kökeni Gaziantep’e dayanan Demirel, lise yıllarında basketbol takımıyla ilgilendi. Henüz 16 yaşındayken ailesinin ayrılmasının ardından İstanbul’a taşındı ve mankenlik kariyerine adım attı.

HAYATI VE KARİYERİ

Demirel’in tanınmasında, Asım Can Gündüz’ün vokalistliğini üstlenmesi önemli rol oynadı. Daha sonra Kuzey Irak dahil birçok farklı bölgede yaklaşık sekiz yıl boyunca sahne alarak şarkıcılık yaptı. Oyunculuk alanında da çalışmalar gerçekleştiren Demirel, 1996 yapımı Otostop filminde Salih Güney ve Engin Koç ile başrolü paylaştı.

9 Haziran 1997’de düzenlenen bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınsa da dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Ramazan Er, Demirel’in olayla bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Demirel, yaşadığı silikon operasyonu problemi ve İki Kere Kiki programında Hande Ataizi ile yaşadığı tartışma nedeniyle magazin gündeminde uzun süre konuşuldu. Müzik kariyerinde ise Sevda Gibi, Sus ve Uyanma Vakti adlı albümlere imza attı.