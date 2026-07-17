Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Sert karakterleri ve yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle tanınan başarılı oyuncu, son paylaşımında alışılmış tarzının dışına çıktı. Statham'ın rahat ve yazlık stili kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

TARZI GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu, çizgili pembe kısa kollu gömleğini tamamen ilikleyerek kullandı. Kombinini beyaz diz altı kapri ve beyaz terliklerle tamamlayan Statham, sade ama farklı görünümüyle dikkat çekti.

Genellikle maskülen ve sert imajıyla öne çıkan oyuncunun bu tercihi, takipçilerinden olumlu geri dönüş aldı.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Yaşayan en havalı adam", "İlikli gömlek bile karizmasını değiştirmemiş" ve "Her haliyle hayranlık uyandırıyor" gibi yorumlarla ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

İşte Jason Statham'ın sosyal medyada büyük ilgi gören son kareleri...