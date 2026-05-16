Kaza, Yeni Mahalle’de bulunan Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 18 yaşındaki Metin Emre Y.’nin kullandığı motosiklet ile 27 yaşındaki Muhammed Hamza Y. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucu sürücüler Metin Emre Y. ve Muhammed Hamza Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Muhammed Kasım Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, iki motosikletin çarpıştığı ve sürücü ile yolcuların savrulduğu anların çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.