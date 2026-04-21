Antalya'da Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddialarına ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı söylendi.

Geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddiaları üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır."

'OLAYIN ŞAHSIMLA İLGİSİ YOK'

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Kumbul'un, açıklaması şöyle:

"Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki, söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgâhıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir. Buna rağmen bazı basın organlarında olayın mahiyeti çarpıtılarak, doğrudan şahsıma yönelik bir saldırı gibi yansıtılmış ve vatandaşlarımız yanlış bir şekilde bilgilendirilmiştir. Özellikle son dönemdeki siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya dönük bir algı çabasıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler de doğru değildir. Bu durum, haberlerin yeterli araştırma ve teyit sürecinden geçirilmeden servis edildiğini açıkça ortaya koymaktadır."