Süper Lig ekibi Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda ilerleyen Siyah-beyazlı yönetim, Salih Özcan ve Maestro gibi isimlere de yöneldi. Deneyimli hoca, transferleri maliyeti yüzünden veto etti.

Ertan Süzgün, detayları şu şekilde açıkladı: "Alanyaspor, Maestro için 10 milyon euro istiyor. Sergen Yalçın, 10 milyon Euro bonservis ödenmesine onay vermez. Sergen Hoca, bu konulara karışıyor. Salih Özcan transferini iptal ettiren de Sergen Yalçın'dır."

Beşiktaş'ın mali durumunu da düşünen Sergen Yalçın, merkez bölgesine de takviye istiyor.