Ümit Özdağ, AK Parti iktidarının sona yaklaştığını savunarak, iktidar çevrelerinin yurt dışına yöneldiğini söyledi. Zafer Partisi’nin düzenlediği 1. Türkiye Sağlık Çalıştayı’nda konuşan Özdağ, mevcut iktidarın geride ağır bir ekonomik ve kurumsal tablo bıraktığını dile getirdi.

“AK Parti gidiyor, iktidarı terk ederek hazırlanıyor”

İktidarın kaybedeceğini gördüğünü savunan Özdağ, yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“AK Parti gidiyor, iktidarı bırakıyor. Kaybedeceklerini onlar da çok net görüyorlar. Londra’da kimlerin ev satın aldığına, kimlerin yurt dışında gayrimenkul aldığına bakın. Kimlerin iktidardan gitmek için hazırlık yaptığını görürsünüz.”

Özdağ, iktidarın ardından devralınacak tablonun ağır olacağını belirterek, yeni yönetimin ilk günden itibaren hazır bir yol haritasına sahip olması gerektiğini ifade etti. Zafer Partisi’nin bu nedenle kapsamlı bir “yapılacak işler listesi” hazırladığını söyledi.

“Devlet cemaatlere paylaştırıldı, ekonomi çöktü”

AK Parti döneminde devletin kurumsal yapısının ciddi biçimde tahrip edildiğini savunan Özdağ, FETÖ sonrası benzer yapılanmaların ortaya çıktığını öne sürdü. Özdağ, bu sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“FETÖ 15 Temmuz’da gitti ama METÖ’ler geldi. İktidar yaşananlardan hiç ders almadı. Devlet kurumlarını tarikat ve cemaatler arasında paylaştırmaya devam etti.”

Başkanlık sistemine geçişle birlikte ekonomik krizin derinleştiğini belirten Özdağ, sabit gelirli kesimlerin hızla yoksullaştığını, buna karşın küçük bir azınlığın zenginleşmeye devam ettiğini söyledi.

“Nüfus artışımız azalıyor, insanlar ekonomik yıkım yüzünden çocuk yapamıyor”

Ekonomik krizin toplumsal sonuçlarına da dikkat çeken Özdağ, nüfus artış hızındaki düşüşün temel nedenlerinden birinin ekonomik baskı olduğunu vurguladı. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk sayısı hızla düşüyor ve bunun önemli nedenlerinden bir tanesi ekonomik baskı ve yıkım. İnsanlar çocuk yapmayı erteliyor çünkü ‘Bu çocuğu nasıl okutacağız, hasta olursa hangi hastaneye götüreceğiz?’ diye düşünüyor.”

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığını savunan Özdağ, bu tablonun uzun vadede Türkiye’nin demografik yapısı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.