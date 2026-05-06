Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ın Konyaspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

“HEDEF FİNAL OYNAYIP KUPAYI ALMAKTI”

Üzgün olduklarını dile getiren Yalçın, “Hedefimiz final oynayıp kupayı almaktı. Futbol her zaman istediğinizi vermiyor. Bugün oyunun kontrolü bizdeydi ve her an gol atabilecek durumdaydık. Oyuncularım iyi de mücadele etti. Ancak maçın sonundaki bir penaltıyla kupaya veda ettik” dedi.

“TARAFTARIN TEPKİSİNİ ANLIYORUM”

Taraftarların tepkisine de değinen deneyimli teknik adam, “Kupa kazanmak istiyorduk. Futbol üç ihtimalli bir oyun, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Taraftarın tepkisini anlıyorum ancak bu kadar sert olması çok iyi olmadı” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ’IN MENFAATLERİ İÇİN BURADAYIZ”

Gelecek planlamasına da değinen Yalçın, “Şu anda net bir planlama yok, önümüzde iki maç daha var. Biz Beşiktaş’ın menfaatleri için buradayız ve başarılı olmak istiyoruz. Ancak camiada sabır kalmamış gibi görünüyor. Kısa vadede başarı beklentisi var ve bu sezon bunu sağlamak kolay değildi” şeklinde konuştu.