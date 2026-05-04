Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş’ta, 2026-27 sezonu için kadro planlama çalışmaları erken başladı. Ancak yönetim ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında kiralık oyuncuların geleceği konusunda ciddi bir fikir ayrılığı yaşanıyor. Özellikle Cengiz Ünder ismi, taraflar arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu.

CENGİZ ÜNDER YOL AYRIMINDA

Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın’ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu. Yalçın, henüz yorumculuk yaptığı dönemde "Bir ayda yıldız yaparım" dediği milli oyuncuya siyah-beyazlı formayı sık sık emanet etti. Ancak Cengiz, sergilediği performansla hem yönetimi tatmin edemedi hem de taraftarın protestolarına hedef oldu.

Yalçın'ın Israrı: Sergen Yalçın, oyuncunun kalması ve satın alma opsiyonunun kullanılması yönünde yönetime rapor sundu.

Yönetimin "Hayır" Kararı: Beşiktaş yönetimi, beklenen katkıyı veremeyen Cengiz Ünder konusunda kapıları kapattı. Ayrılık kararının kesin olduğu ve sezon sonunda yolların ayrılacağı teknik heyete iletildi.

DİĞER KİRALIKLARIN DURUMU: KİM GİDİYOR, KİM KALIYOR?

Kadro operasyonu sadece Cengiz Ünder ile sınırlı değil. Takımdaki diğer kiralık isimler için de hareketli bir süreç yaşanıyor:

Devis Vasquez: Kaleci Vasquez ile devam edilmeme kararı alındı. Sezon biter bitmez Kolombiyalı file bekçisiyle yollar resmen ayrılacak.

Asllani, El Bilal Toure ve Jota Silva: Bu üç oyuncu için henüz net bir karar verilmiş değil. Yönetim; maliyetler, oyuncuların performansı ve teknik heyetin sunacağı nihai rapor doğrultusunda bu isimlerin geleceğini belirleyecek.

Beşiktaş’ta önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın ve yönetim arasındaki bu transfer zirvelerinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.