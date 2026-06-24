Mersin Anamurlu olan 20 yaşındaki Büşra Gücük, hayata yedi aylık prematüre bir bebek olarak gözlerini açtı. Serebral palsi nedeniyle çocukluk yılları hastanelerde geçen ve ayaklarından iki büyük operasyon geçiren Büşra, fiziksel zorluklarla çok erken yaşta tanıştı. Ancak o, yaşadığı bu dezavantajı bir pes etme gerekçesi yapmak yerine, hayatının merkezine koyup profesyonel bir kariyer inşa etmeyi seçti.

Büşra, zihinsel hiçbir engeli olmamasına rağmen çocukluk ve gençlik yıllarında maruz kaldığı akran zorbalıklarını ve toplumun ön yargılarını azmiyle kırdı. Kendi tedavisinin bir parçası olan sağlık alanına duyduğu ilgi, onu fizyoterapi bölümüne yönlendirdi.

Yaşadığı süreci ve ALKÜ’deki eğitim hayatını anlatan Büşra Gücük, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kendi hastalığımdan dolayı her zaman sağlık alanında bir bölüm okumak istiyordum ve fizyoterapiyi isteyerek seçtim. ALKÜ benim için çok güzel bir deneyim oldu. Hocalarım hastalığım konusunda bana her zaman çok destek oldular, sürekli fizik tedavi almam gerektiğini hatırlatıp beni yüreklendirdiler.

Zorlamadan, emek vermeden hiçbir şeyin olmayacağını çok iyi biliyorum. Çocukken zorbalıklar yaşadım ama bunları geride bıraktım. Staj döneminde benden çok daha zor durumda olan hastaları gördüm ve halime şükrettim. Şunu çok iyi anladım: Engel hiçbir zaman bir engel değildir."

Geleceğe dair umut dolu planları olan Büşra Gücük, mezuniyet sonrasındaki en büyük hedefinin güzel bir fizik tedavi kliniği açmak olduğunu belirtti. Kendisiyle aynı yollardan geçen veya farklı rahatsızlıkları olan insanlara en iyi, en profesyonel şekilde şifa dağıtmak istediğini vurguladı.

Mezuniyet töreninde kendisini yalnız bırakmayan ailesine, öğretmenlerine ve üniversite arkadaşlarına yürekten teşekkür eden Büşra, tüm dünyaya şu güçlü mesajı verdi:

"Bir rahatsızlığı olan herkese sesleniyorum; bunu saklamak yerine özgüvenli bir şekilde ortaya çıksınlar. İnanırlarsa her şeyi başarabileceklerini, hiçbir zorluğun aşılamaz olmadığını bilsinler. Yeter ki içinizdeki azmi ve mücadele ruhunu kaybetmeyin."

ALKÜ'den sadece bir diploma ile değil, bir azim ve başarı sembolü olarak ayrılan Büşra Gücük'ün mezuniyetinde ailesi ve hocaları gözyaşlarını tutamadı.