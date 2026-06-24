Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti

1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti

1 milyon 100 bin TL’nin mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 1

Birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek ve enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan vadeli mevduat hesaplarında rekabet sürüyor.

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 2

Bankaların sunduğu "Hoş geldin" faizleri ve günlük kazandıran hesap kampanyaları ile faiz oranları yüzde 47 seviyelerine kadar ulaştı.

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 3

1 milyon 100 bin TL anapara için 32 günlük vade süresi baz alınarak yapılan güncel hesaplamalara göre, bankaların sunduğu net getiriler dudak uçuklatıyor. Tablolara yansıyan verilere göre oransal bazda zirvede yüzde 47 faiz oranı ile Ziraat Dinamik yer aldı.

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 4

İşte 1.100.000 TL'nin 32 günlük vade sonunda bankalara göre faiz oranları ve sağlayacağı net kazanç tutarları:

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 5

Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran): %47 Faiz -> 26.784 TL Net Kazanç

CEPTETEB / TEB (Marifetli Hesap): %46 Faiz -> 32.122 TL Net Kazanç

Alternatif Bank (VOV Hesap): %46 Faiz -> 32.122 TL Net Kazanç

Anadolubank (Renkli Hesap): %46 Faiz -> 32.122 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 6

ON Dijital (ON Plus): %46 Faiz -> 31.615 TL Net Kazanç

Fibabanka (Kiraz Hesap): %46 Faiz -> 31.277 TL Net Kazanç

Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap): %45,25 Faiz -> 33.252 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 7

ING (Turuncu Hesap): %45 Faiz -> 36.372 TL Net Kazanç (En yüksek net getiri)

Odea (Oksijen Hesap): %45 Faiz -> 29.759 TL Net Kazanç

QNB (Kazandıran Günlük): %44,25 Faiz -> 30.881 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 8

getirfinans (Günlük Vadeli): %44 Faiz -> 29.896 TL Net Kazanç

YapıKredi (Sınırsız Hesap): %43,5 Faiz -> 31.308 TL Net Kazanç

Akbank (Vadeli Hesap TL): %42,5 Faiz -> 33.813 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 9

DenizBank (E-Mevduat): %42,5 Faiz -> 33.813 TL Net Kazanç

QNB (E-Vadeli Mevduat): %42,5 Faiz -> 33.813 TL Net Kazanç

Odea (Yeni Vadeli): %42,5 Faiz -> 33.813 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 10

ON Dijital (E-Mevduat): %42,5 Faiz -> 33.813 TL Net Kazanç

Akbank (Serbest Plus): %42 Faiz -> 33.912 TL Net Kazanç

Ziraat Bankası (Vadeli TL): %42 Faiz -> 33.415 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 11

getirfinans (Vadeli Hesap): %42 Faiz -> 33.415 TL Net Kazanç

Hayat Finans (Avantajlı Hesap): %41,96 Kar Payı -> 33.384 TL Net Kazanç

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %41,5 Faiz -> 33.018 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 12

Ziraat Dinamik (Standart Vadeli): %41,5 Faiz -> 33.018 TL Net Kazanç

N Kolay (Bono): %41 Faiz -> 34.110 TL Net Kazanç

ING (Standart Vadeli): %41 Faiz -> 32.620 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 13

Enpara.com (Vadeli Hesap): %40 Faiz -> 31.824 TL Net Kazanç

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL): %39 Faiz -> 31.029 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 14

Ziraat Katılım (Anında Günlük): %37 Kar Payı -> 24.400 TL Net Kazanç

Halkbank (E-Mevduat): %36 Faiz -> 28.642 TL Net Kazanç

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 15

Ekonomi uzmanları, bankaların sunduğu faiz oranlarının "hoş geldin" kampanyaları kapsamında ilk kez hesap açan müşteriler için geçerli olabileceğini ve günlük hesaplar ile standart 32 günlük hesapların getiri hesaplamalarında farklılıklar (boşta kalan bakiye kesintileri vb.) olabileceğini hatırlatıyor.

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1 milyon 100 bin TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Bankalarda rakam değişti - Resim: 16

Yatırımcıların sadece yüzdelik orana değil, vade sonundaki "net kazanç" tutarına odaklanmaları tavsiye ediliyor.

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