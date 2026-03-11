Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelisporda tecrübeli oyuncu Serdar Dursun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SERDAR DURSUN: 'MENTAL BİR OYUNDU VE BEN KAZANDIM'

Son oynanan Eyüpspor maçında attığı penaltı hakkında konuşan Serdar Dursun, "Rakip kaleciyi izliyorum, o da beni izliyor. Sağıma mı atıyor, soluma mı atıyor diye bakıyor. O anda kaleciyi biraz irrite etmeye çalıştım, köşeyi gösterdim. Bence o anda biraz aklı karıştı. Topa geç yöneldi. Böyle mental oyunlar futbolda önemli. Tecrübeli oyuncu sayılıyoruz. Eyüpspor’un kalecisi de genç bir kaleci. Hatta geçen hafta penaltı da tutmuştu. Mental bir oyundu kazanan ben oldum" ifadelerini kullandı.

'HAYALİM YENİDEN MİLLİ TAKIMDA OLMAK'

A Milli Takım'a girmek çalıştığını ifade eden Serdar Dursun kritik Romanya maçı aday kadrosu için Vincenzo Montella'ya da mesaj gönderdi.

Serdar Dursun, "Vincenzo Montella daha önce kendi takımında oynayan ve hazır olan oyuncuları seçeceğini ifade etti. Bu sezon 5 gol, 1 asistle oynuyorum. 11 maç ilk 11 başladım ve son haftalarda sürekli ilk 11’de sahadayım. Şu an fitim ve hazırım. Milli takımda pivot eksikliği olduğunu düşünüyorum. Haftaya kadrolar açıklanacak, ben de bunun için çalışıyorum. İnşallah kendimi orada görürüm. İster 1 dakika ister ilk 11 olsun, önemli maçlarda tecrübeli oyunculara ihtiyaç olur. Hayalim yeniden milli takımda olmak ve Türkiye’nin Dünya Kupası’na gitmesine katkı sağlamak" diye konuştu.