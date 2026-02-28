Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı

Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelsipor'u 1-0 yendi. Eski futbolcu Ahmet Dursun, Kocaelispor'un forveti Serdar Dursun için çarpıcı eleştirilerde bulundu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 yenmeyi başardı.

1 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekipte golün sahibi ise yeni transfer Agbadou olmuştu.

2 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 3

Diğer yandan Kocaelispor’da sakatlığı bulunan Petkovic maç kadrosuna alınmamıştı.

3 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 4

Deneyimli forvetin yerine maça Serdar Dursun ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

4 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 5

Maçın tamamlanmasının ardından Sporcast’a konuşan eski futbolcu Ahmet Dursun, deneyimli forvet için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 6

Kocaelispor’un çok kötü gittiğini belirten Ahmet Dursun, deneyimli forvet için, "Serdar Dursun'u bırak Süper Lig'de oynatmayı, antrenmana almam." dedi.

6 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 7

Serdar Dursun maçın ardından, "Ortada geçen bir maçtı. Beşiktaş da iyi değildi. İkinci yarıda gereksiz duran topu yedik, eşleşmede küçük bir hata oldu. Uzun zamandır duran topta golü yemedik. Birkaç pozisyonda gol atma şansımız vardı ama olmadı. Üç hafta önce de Beşiktaş'a karşı oynadık ama o maç daha iyiydi. Ortada bir maçtı, iki takım da 1'er puanı hak etti. Ancak ne yazık ki Beşiktaş kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

7 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 8

Serdar Dursun, bu sezon Kocaelispor formasıyla 19 maça çıktı ve takımına 4 asistlik katkı sağladı.

8 9
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı - Resim: 9

Kocaelispor, önümüzdeki hafta Eyüpspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise derbi maçında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro