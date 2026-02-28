Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 yenmeyi başardı.
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelsipor'u 1-0 yendi. Eski futbolcu Ahmet Dursun, Kocaelispor'un forveti Serdar Dursun için çarpıcı eleştirilerde bulundu.İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekipte golün sahibi ise yeni transfer Agbadou olmuştu.
Diğer yandan Kocaelispor’da sakatlığı bulunan Petkovic maç kadrosuna alınmamıştı.
Deneyimli forvetin yerine maça Serdar Dursun ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Maçın tamamlanmasının ardından Sporcast’a konuşan eski futbolcu Ahmet Dursun, deneyimli forvet için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kocaelispor’un çok kötü gittiğini belirten Ahmet Dursun, deneyimli forvet için, "Serdar Dursun'u bırak Süper Lig'de oynatmayı, antrenmana almam." dedi.
Serdar Dursun maçın ardından, "Ortada geçen bir maçtı. Beşiktaş da iyi değildi. İkinci yarıda gereksiz duran topu yedik, eşleşmede küçük bir hata oldu. Uzun zamandır duran topta golü yemedik. Birkaç pozisyonda gol atma şansımız vardı ama olmadı. Üç hafta önce de Beşiktaş'a karşı oynadık ama o maç daha iyiydi. Ortada bir maçtı, iki takım da 1'er puanı hak etti. Ancak ne yazık ki Beşiktaş kazandı." ifadelerini kullanmıştı.
Serdar Dursun, bu sezon Kocaelispor formasıyla 19 maça çıktı ve takımına 4 asistlik katkı sağladı.
Kocaelispor, önümüzdeki hafta Eyüpspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise derbi maçında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak.