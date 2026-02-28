Eski futbolcu Ahmet Dursun, Serdar Dursun’a demediğini bırakmadı

Serdar Dursun maçın ardından, "Ortada geçen bir maçtı. Beşiktaş da iyi değildi. İkinci yarıda gereksiz duran topu yedik, eşleşmede küçük bir hata oldu. Uzun zamandır duran topta golü yemedik. Birkaç pozisyonda gol atma şansımız vardı ama olmadı. Üç hafta önce de Beşiktaş'a karşı oynadık ama o maç daha iyiydi. Ortada bir maçtı, iki takım da 1'er puanı hak etti. Ancak ne yazık ki Beşiktaş kazandı." ifadelerini kullanmıştı.