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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kara Kartal, Avrupa Ligi’nde lig aşamasında; Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Celtic, Omonia Nicosa, Union SG, Crystal Palace, Hapoel Beer-Sheva, Hoffenheim ile karşılaşacak.

Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekimini takip eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise, kura çekiminin hemen ardından açıklamalarda bulundu bulundu.

“LİG AŞAMASINDA BAŞARILI OLACAĞIZ”

Lig aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerini dile getiren Adalı, "Ne çok zor ne de çok kolay bir kura. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. İçerideki maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı. Çok iyi bir takım olduk, daha da iyi olacağız. Rakiplerimizle gayet iyi mücadele ederiz. Özellikle Almanya'daki maçlar, deplasman gibi olmayacak. Orada çok ciddi bir taraftar kitlemiz var. Lig aşamasını başarıyla tamamlayacağız." diye konuştu.

"GEREK DUYULMASI DURUMUNDA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Kadro yapılanması sürecinde gerek duyulması halinde birkaç transferin daha gerçekleşebileceğini ifade eden Adalı, "Teknik ekibimizin programı doğrultusunda transfer sürecini yürütüyoruz. İstediğimiz futbolcuları kadromuza kattık. Bir iki bölgeye daha transfer yapabiliriz. Yepyeni bir takımımız var. Uyum süreci de önemli. İnşallah kısa zamanda bu dönemi atlatırız ve hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı izlemeye başlarız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynadıkları Kaunas Zalgiris maçını da değerlendiren Başkan Serdal Adalı, "Dünkü maçta ilk maçta elde ettiğimiz avantajlı skorun getirdiği rehavet vardı. Yeni transferlerimiz takımla çalışmaya başlayacak. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Camiamızla taraftarlarımız mutlu bir sezon geçirmeyi diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.